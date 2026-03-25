Армия США повысила максимальный возраст призыва

Армия США повысила максимальный возраст для зачисления на службу с 35 до 42 лет. Изменения правил вербовки вступят в силу с 20 апреля. Как сообщает отраслевое издание Task&Purpose, снимается препятствие для поступления на службу для новобранцев, имеющих хотя бы одно обвинительное заключение за хранение марихуаны.

Повышение возрастного ограничения приводит армию в соответствие с лимитами других родов войск: 41 год в ВМС и 42 года в ВВС и Космических силах. Источники издания отмечают, что средний возраст новобранцев в армии составляет около 23 лет.

Повышение возраста новобранцев стало частью многолетней реформы, призванной повысить эффективность системы набора в армию США. Она связана с увеличением уровня образования и профессиональных навыков среди личного состава.

Влад Никифоров