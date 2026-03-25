Парламент Приморья просит Госдуму ввести ответственность для самокатчиков

Законодательное собрание Приморского края на своем заседании приняло обращение в нижнюю палату российского парламента с предложением ускорить принятие поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за нарушения Правил дорожного движения гражданами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ).

«В условиях отсутствия надлежащего нормативного правового и технического регулирования использования СИМ, бесконтрольного оборота и эксплуатации они могут представлять опасность для окружающих, что с каждым годом все более отчетливо подтверждается сведениями о состоянии дорожно-транспортной аварийности»,— цитирует документ пресс-служба заксобрания.

Как сообщил вице-спикер парламента Приморья Джамбулат Текиев, в 2025 году в регионе зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием СИМ, 51 человек получил травмы. Аналогичные показатели 2024 года — 48 и 46 соответственно. «Полагаю, что с учетом ситуации с аварийностью, уровнем общественной напряженности есть все основания просить Госдуму ускорить его принятие (закона о поправок в КоАП,— "Ъ")»,— заявил спикер заксобрания Антон Волошко.

Госдума в июле 2024 года в первом чтении приняла поправки сенаторов Андрея Клишаса, Артема Шейкина, Ирины Рукавишниковой и Владимира Полетаева к КоАП РФ. В документе заложены штрафы до 3 тыс. руб. за катание вдвоем, до 2,5 тыс. руб. — за создание помех пешеходам и максимальный в 30 тыс. руб. — за пьяное вождение. Дальнейшее движение законопроекта остановлено.

Алексей Чернышев, Владивосток