В Индии возник дефицит тары в пивоваренной отрасли из-за снижения поставок газа

Международные пивоваренные компании, работающие в Индии, заявляют о повышении цен на продукцию и предупреждают о перебоях в поставках из-за кризиса в Персидском заливе, вызвавшем дефицит мировых поставок газа. В частности, как сообщили Reuters в Ассоциации пивоваров Индии, в результате цены на стеклянные бутылки выросли примерно на 20%, а стоимость картонных коробок и других упаковочных материалов удвоилась. Кроме того, о возможном сокращении поставок предупредили производители алюминиевых банок.

Ассоциация, в которую входят такие компании как Heineken, Anheuser-Busch InBev и Carlsberg, заявила о повышении цен на продукцию на 12-15% из-за растущих производственных затрат. На индийском пивном рынке доля Heineken составляет около 50%, а у AB InBev и Carlsberg — по 19%.

О повышении цен предупредили и более мелкие местные производители, входящие в Конфедерацию индийских компаний по производству алкогольных напитков. Они направили письма в ряд штатов с просьбой о корректировке цен для компенсации роста транспортных, логистических и сырьевых затрат.

Кроме того, кризис затронул индийский рынок бутилированной воды, объем которого оценивается в $5 млрд. Ряд производителей повысили цены на 11% из-за роста стоимости пластиковых бутылок и пробок.

Влад Никифоров