«Ведомости»: недружественные страны лишились в России $610 млрд доходов

Компании из недружественных государств за 2022–2025 годы недополучили в России более $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Такие данные следуют из подсчетов «Ведомостей». Если в 2021 году они заработали в РФ свыше $280 млрд, то в последующие четыре года — в среднем на $153 млрд меньше ежегодно.

Из 3,4 тыс. компаний недружественных стран, присутствовавших на российском рынке, ушли или приостановили деятельность 1,8 тыс. 1,3 тыс. из них раскрывали финансовые показатели, которые проанализировала газета. Американские фирмы покидали РФ чаще других: продолжают работу 38%. Европейские компании с более высоким уровнем инвестиций оставались в 48% случаев. Наиболее высокая доля ушедших — среди фирм Ирландии (13% оставшихся), Финляндии (19%), Норвегии (22%) и Швеции (25%). Более 70% компаний из Греции, Словении, Словакии, Венгрии и Италии продолжили работу в РФ.

Наибольшие потери выручки понесли автопром ($215 млрд), потребительский рынок ($115 млрд) и производители электроники ($94 млрд). Финансовый сектор недосчитался свыше $28 млрд, IT и телеком — $21 млрд. При этом бизнес из дружественных стран за тот же период удвоил активы и выручку, которая в 2024 году превысила $42 млрд.