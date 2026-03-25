Депутата Госдумы Швыткина похоронят в Красноярске

Церемония прощания с депутатом и зампредом комитета Госдумы по обороне Юрием Швыткиным состоится в Красноярске 27 марта. Он умер 23 марта в возрасте 60 лет.

Юрий Швыткин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Швыткин

«Юрия Швыткина похоронят 27 марта, но точное место похорон пока не определено»,— сообщили ТАСС в правительстве Красноярского края.

Юрий Швыткин был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 2001 года. В 2016 году он стал депутатом Госдумы, избравшись по одномандатному округу, а в 2021-м был переизбран. В 2024 году в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в составе штаба бригады БПЛА.