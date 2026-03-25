Задержан житель Норильска за граффити с рекламой интернет-магазина наркотиков
В Норильске задержан 19-летний местный житель, наносивший на стену жилого дома граффити с контактами интернет-магазина наркотиков. В смартфоне молодого человека полицейские обнаружили свыше 600 снимков граффити с рекламой наркошопа, оставленных им на стенах зданий, гаражей и заборов города. Фотографии он сделал для отчетности перед куратором, сообщили в красноярском главке МВД России.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В отношении задержанного, исполнявшего роль рекламного агента криминального бизнеса, возбудили два уголовных дела. До избрания меры пресечения его водворили в изолятор временного содержания.