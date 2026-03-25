Дефицит полувагонов поставил под угрозу вывоз угля из Кузбасса на восток

С февраля угольные компании Кузбасса столкнулись с критической нехваткой полувагонов, что ставит под угрозу выполнение соглашения о вывозе 55 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении. В письме губернатора Ильи Середюка главе РЖД Олегу Белозерову говорится, что грузоотправители вынуждены перераспределять порожние вагоны с западного и внутрироссийского направлений, чтобы выполнить план на востоке.

Угольные компании подтверждают проблемы. У «СУЭК-Кузбасс» за 23 дня февраля план отгрузки выполнен лишь на 78,7%, а на внутреннем рынке — на 63,4%. В «СДС-Уголь» обеспеченность вагонами составила всего 70% от согласованного объема. Потери отрасли от дефицита подвижного состава эксперты оценивают в 2–3 млн тонн угля ежемесячно стоимостью 13–20 млрд руб.

В РЖД утверждают, что соглашение с Кузбассом перевыполняется: за январь—февраль на восток вывезено на 0,3% больше плана. Однако в компании признают, что наличие порожних вагонов зависит не только от РЖД, но и от операторов, которые в ряде случаев перенаправляют парк на более доходные маршруты. Минэнерго уже обратилось в ФАС с просьбой проанализировать рост ставок операторов на фоне дефицита. Эксперты отмечают, что управление вагонным парком на Восточном полигоне остается преимущественно ручным, а низкая скорость оборота вагонов не позволяет быстро скорректировать мощности под возросший спрос.

