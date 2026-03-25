Кузбасс многоугольный

Угольщики столкнулись с дефицитом полувагонов, компании утверждают, что сохраняют объемы поставок на восток только за счет перераспределения порожнего парка с других направлений. Власти Кузбасса уже видят риски срыва соглашения о вывозе угля на восток, в то время как в ОАО РЖД настаивают, что со своей стороны все договоренности даже перевыполняют.

С февраля грузоотправители испытывают серьезные затруднения в выполнении плана погрузки угля из-за ежесуточного дефицита полувагонов. Об этом губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил главе ОАО РЖД Олегу Белозерову (копия письма есть у “Ъ”). Как говорится в обращении, компании пытаются выполнить план погрузки на восток за счет перераспределения порожних вагонов, прибывших под погрузку в западные порты и во внутрироссийском сообщении. Ситуация критическая и грозит срывом соглашения Кузбасса и ОАО РЖД о вывозе 55 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении (включая 14,8 млн тонн в первом квартале), следует из письма.

Угледобывающие компании подтверждают проблему, следует из имеющихся у “Ъ” их писем. У «СУЭК-Кузбасс» за 23 дня февраля при плане в 1,4 млн тонн было отгружено 78,7%. На восток отгружено 109% от плана (576 тыс. тонн), отгрузка на запад составила 76% от плана (236 тыс. тонн), на внутреннем рынке — 63,4% (293 тыс. тонн). У «СДС-Уголь» с 1 по 19 февраля обеспеченность вагонами, годными под грузовые операции, составила только 70% от согласованных объемов. В АО «Стройсервис» также указали, что среднесуточное выполнение плана на востоке достигается лишь за счет перераспределения парка. Угольные компании не ответили на запросы “Ъ”.

Среднемесячные потери отрасли от дефицита полувагонов можно оценить в 2–3 млн тонн угля стоимостью 13–20 млрд руб., недополученная прибыль от продажи этого объема — 0,8–1,2 млрд руб., подсчитал советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников.

Источник “Ъ” среди операторов говорит, что темпы списания подвижного состава уже превышают плановые. «Многие собственники вагонов предпочитают их списывать, вместо того чтобы платить за отстой в ожидании разрешения на вывод от ОАО РЖД. Некоторые вагоны со сроком службы до 2034 года списывают в 2026 году»,— поясняет он. Ситуация с дефицитом вагонов под уголь во многом следствие ухудшения экономики перевозок, полагает другой собеседник “Ъ”. По его словам, длительный период низких ставок не позволял операторам в полном объеме проводить ремонты и поддерживать парк в коммерчески пригодном состоянии, при этом росла стоимость ремонта и комплектующих на фоне инфляции и ужесточения требований к выпуску вагонов из капремонта. Кроме того, говорит источник “Ъ”, сокращение скидок за дальность при росте стоимости порожнего пробега ухудшило экономику дальних угольных маршрутов. «Волатильность курса, в свою очередь, влияет на выручку экспортеров и их способность оплачивать транспортные расходы. В результате часть парка выбыла из эксплуатации или была переведена на более доходные направления»,— рассказывает он.

По данным “Ъ”, Минэнерго направило в ОАО РЖД предложения грузоотправителей по снижению дефицита вагонов, среди которых оптимизация программно-аппаратного комплекса в работе с порожним парком. Также министерство попросило ФАС проанализировать рост ставок операторов, который отмечается с конца февраля на фоне дефицита вагонов. В обращении Минэнерго подчеркивается, что угольные компании готовы предъявлять дополнительные объемы к перевозке: 75 тыс. тонн из Якутии и более 849 тыс. тонн из Новосибирской области, но реализация этих планов зависит от решения проблемы с обеспечением вагонами.

В Минэнерго заявили “Ъ”, что ситуация с обеспечением грузоотправителей порожними полувагонами находится на контроле и совместно с ОАО РЖД, грузоотправителями, угольными компаниями и органами региональной власти проводится работа по обеспечению вывоза угля. Предложения грузоотправителей для снижения дефицита вагонов прорабатываются совместно с ОАО РЖД, сказали в Минэнерго. В ФАС заявили, что информация находится на рассмотрении.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что в условиях, когда со стороны компании соглашение с Кузбассом перевыполняется, говорить о критической ситуации с погрузкой угля не приходится.

По данным ОАО РЖД, в январе—феврале из Кузбасса на восток вывезено 9,6 млн тонн угля, что выше параметров, установленных соглашением, на 0,3%. За первые две декады марта параметры перевыполняются на 0,6%.

Наличие порожних вагонов зависит не только от ОАО РЖД, которое выполняет заявки, но и от операторов, которые распоряжаются, куда и какой вагон отправить, подчеркнули в компании. Там добавили, что в ряде случаев сбои в работе портов приводили к необходимости отставления от движения поездов в пути следования, что увеличивало оборот вагона и создавало локальный дефицит порожнего парка. В феврале дополнительно поставлено на рейс более 11 тыс. порожних вагонов, заявили в ОАО РЖД.

Основатель проекта N.Trans Lab, эксперт по транспорту и логистике Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина говорит, что регулировка работы Восточного железнодорожного полигона во многом остается ручной работой ОАО РЖД. Да, есть масса инструментов для улучшения качества планирования, но они еще несовершенны, из-за чего профицит парка превращается в дефицит, отмечает она. Старший аналитик по транспортному сектору Альфа-банка Анастасия Егазарян добавляет, что ОАО РЖД сегодня имеет больше свободы в перемещении порожнего парка, чем ранее. «Вероятно, здесь не произошло быстрой корректировки мощностей в соответствии с возросшим спросом, из-за низкой скорости передвижения вагоны просто не успели доехать»,— говорит аналитик.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина