Шедшее из Мурманска судно подало сигнал бедствия в Норвежском море

Грузовое судно LMZ Pluto, следовавшее из Мурманска в колумбийский порт Санта-Марта, подало сигнал бедствия в Норвежском море из-за отказа двигателя и ухудшения погоды. Находившиеся на борту 23 члена экипажа были эвакуированы вертолетами спасательных служб, сообщает NRK.

Как сообщила менеджер по коммуникациям Объединенного спасательно-координационного центра Южной Норвегии Аня Баккен, сигнал бедствия поступил во второй половине дня. Корабль, плавающий под флагом Маршалловых островов, потерял ход, после чего капитан запросил эвакуацию.

Все члены экипажа были подняты на борт двух вертолетов и доставлены в аэропорт Вернес под Тронхеймом. Эвакуированных встретят полиция и пограничная служба, после чего их судьбой займется судоходная компания.

Судно остается в море. Норвежская береговая администрация и береговая охрана ведут наблюдение за ним.

LMZ Pluto — сухогруз длиной 190 м и шириной 32 м, предназначенный для перевозки сыпучих грузов: руды, угля, зерна, удобрений.