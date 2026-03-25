«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче серии плей-офф КХЛ
В первом матче своей серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» проиграла «Металлургу» со счетом 1:4. Команды встретились в Магнитогорске.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Металлург», выигравший в этом сезоне регулярное первенство КХЛ, не оставил гостям шансов на успех. Уже после второго броска в створ ворот уральцы повели в счете. После второго периода счет был уже 3:0, а в третьем команды обменялись голами.
У новосибирцев отличился Валентин Пьянов (шайба залетела в сетку от конька защитника). У «Металлурга» по два очка заработали сразу три хоккеиста: Роман Канцеров, Владимир Ткачев и Егор Яковлев.
Второй раз команды встретятся в Магнитогорске 26 марта.