WSJ узнала разработчиков американской ПРО «Золотой купол»

Американские технологические компании Anduril Industries и Palantir Technologies входят в группу подрядчиков, которые разрабатывают программное обеспечение (ПО) для создающейся в США системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По информации газеты, уже летом 2026 года ПО должно быть готово для тестирования.

В числе других разработчиков ПО источники назвали специализирующуюся на выпуске ПО Swoop Technologies и компанию Aalyria Technologies — стартап в области искусственного интеллекта Scale AI. Первоначально в консорциум разработчиков входили оборонная компания Lockheed Martin, Northrop Grumman, а также RTX.

Важность ПО «Золотого купола» заключается в том, что оно должно соединять радары и другие датчики, которые обнаруживают и отслеживают воздушные угрозы. С помощью этого программного обеспечения командиры смогут управлять арсеналом оружия для перехвата атак. Если программное обеспечение будет корректно работать во время демонстрации, то его создатели «получат возможность заработать миллиарды долларов» на дальнейшем обслуживании, отмечает WSJ.

На создание ПРО «Золотой купол» предполагается потратить не менее $185 млрд. Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» через несколько дней после возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Новая ПРО должна, как сказано в его указе, защитить всю территорию США от ударов «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных средств нападения». Первое испытание обновленной системы ПРО ожидается не раньше осени 2028 года.

Влад Никифоров