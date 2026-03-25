Трамп назвал небольшой неурядицей удар по самолетам США из американской Patriot

Президент США Дональд Трамп назвал «небольшой неурядицей» удар Кувейта по трем американским истребителям. В начале марта Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что кувейтские средства ПВО по ошибке сбили американские самолеты.

«У Кувейта случилась небольшая неурядица — они сбили три самолета нашими ракетами. Так получилось, что это были наши самолеты»,— сказал американский президент журналистам (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

По словам президента США, самолеты сбили из американской системы Patriot. «Кувейтцы допустили ошибку. Они открыли огонь. Они думали, что стреляют по врагу»,— добавил господин Трамп.

В начале марта три истребителя F-15E ВВС США упали на территории Кувейта. Пилоты самолетов выжили. КСИР заявил, что американские истребители сбили иранские силы. Американская сторона опровергла эту информацию.