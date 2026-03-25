На финрынке России за год зафиксировано 23 случая дефолтов по облигациям

Рейтинговое агентство АКРА зафиксировало на российском рынке в 2025 году 23 случая дефолтов по облигациям, что составляет 3,2% от общего числа эмитентов. Эти данные были представлены в аналитическом отчете по состоянию облигационного рынка и уровню дефолтности по итогам первого квартала 2026 года.

Количество дефолтов по облигациям год к году выросло более чем вдвое. При этом общий уровень невыполнения обязательств остается ниже критической отметки в 5%, которая характеризуется как «волна дефолтов».

Аналитики связывают рост числа дефолтов с увеличением просрочек в сегменте цифровых финансовых активов (ЦФА). Исключая ЦФА, уровень дефолтности составил 2,8%. Рост дефолтообразования происходил на фоне сохраняющихся высоких процентных ставок, замедления темпов роста ВВП и снижения ликвидности на финансовом рынке во второй половине 2025 года.

В начале 2026 года существенных улучшений по этим показателям не зафиксировано. Из-за этого АКРА сохраняет негативные прогнозы относительно дефолтов на 2026 год.