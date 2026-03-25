В заксобрании призвали отказаться от штрафов за парковку у аэропорта Кольцово

Управление Госавтоинспекции по Свердловской области должно прекратить штрафовать водителей, которые паркуют автомобили у Международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге на время ожидания прилета родственников, заявил депутат Габбас Даутов (КПРФ) на заседании реального заксобрания. «Пожалейте водителей, за стоянку вдоль дороги штраф 1,8 тыс. руб., поближе подъехал — еще 1,8 тыс. руб. Почему мы должны такими действиями работать? Все люди не такие обеспеченные, почему нельзя сделать парковочные места или пунктирные линии, что разрешена стоянка? »,— поинтересовался коммунист у начальника ГУ МВД по Среднему Уралу Александра Мешкова.

Генерал-лейтенант заверил, что сотрудники ГАИ ведут в основном «профилактическую работу» в Кольцово. «Обращались с просьбой создать парковку, руководство аэропорта говорит, что не те деньги, мол, если у него машина столько стоит, 200 руб. не может оплатить? По такому принципу»,— сказал он.

Александр Мешков отметил, что даст указание начальнику управления ГАИ по региону Алексею Спиридонову разобраться в ситуации со штрафами водителей, однако подчеркнул, что они ставят транспорт с нарушениями. «Если не провести работу, то через час там будет негде встать, и это затруднит движение»,— добавил генерал-лейтенант.

Василий Алексеев