Израиль выделил участок под здание посольства США в Иерусалиме

Правительство Израиля одобрило выделение земельного участка для посольства США в Иерусалиме, сообщает ТАСС. С 2018 года дипмиссия размещается в здании консульства.

В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы МИД Гидеона Саара и министра строительства Хаима Каца строительство постоянной резиденции посольства станет «ощутимым, принципиальным и долгосрочным выражением приверженности США признанию Иерусалима столицей Израиля».

В 2018 году во время своего первого президентского срока Дональд Трамп распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима остается одним из спорных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль настаивает на том, что город является его столицей, тогда как резолюция 478 Совета Безопасности ООН от 1980 года не признает за Израилем права на Восточный Иерусалим.