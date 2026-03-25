МАГАТЭ призвало к сдержанности после обстрела в районе иранской АЭС «Бушер»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран проинформировал организацию о новом обстреле в районе АЭС «Бушер». Глава агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

«"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что еще одна ракета осуществила удар по площадке АЭС "Бушер" сегодня. По информации Ирана, ущерба станции и ее персоналу нанесено не было, состояние АЭС нормальное»,— написала пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X.

Власти Ирана сообщали, что на территории АЭС «Бушер» в Иране упал снаряд. В предыдущий раз Тегеран заявлял об обстреле атомной станции 17 марта.