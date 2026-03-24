Ирак вручил ноты протеста дипломатам США и Ирана из-за атак на его территорию

МИД Ирака вручил ноты протеста временной поверенной в делах США Джошуа Харрис и послу Ирана в Багдаде Мохаммаду ас-Садеку из-за атак по позициям иракских курдов.

О вручении нот протеста сообщил Совет нацбезопасности Ирака. Там добавили, что МИД страны намерен направить жалобу в Совбез ООН по поводу любого акта проявления агрессии.

Поводом для вручения нот протеста стали удары по штабу Сил народного ополчения в провинции Анбар, а также по штабу курдской гвардии «пешмерга» в Эрбиле.