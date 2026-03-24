За три часа над территорией России сбиты 139 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 139 беспилотников над семью регионами.

Как уточнило ведомство, БПЛА были сбиты над Крымом, Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской и Московской областями. Точное количество сбитых беспилотников над каждым из регионов Минобороны не раскрыло.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбиты 112 беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал об одном сбитом БПЛА беспилотник, губернатор Смоленской области Василий Анохин — о пяти БПЛА.