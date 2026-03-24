«Локомотив» обыграл «Спартак» в стартовом матче play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Александр Радулов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Мартин Гернат и Никита Кирьянов. У гостей шайбы забросили Демид Мансуров, Даниил Гутик и Егор Филин. При этом гол Гутика стал для «Спартака» первым за последние шесть матчей, реализованным в большинстве.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Локомотива». Вторая игра пройдет также в Ярославле 26 марта. Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, а «Спартак» — восьмое. Ярославская команда является действующим обладателем Кубка Гагарина.