Минэнерго: власти не планируют снова продлевать отсрочку по уплате НДПИ для угольщиков

Правительство России не планирует продлевать отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов для угольных предприятий после окончания ее действия 30 апреля. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики России Дмитрий Исламов, передает ТАСС.

До 30 апреля с угольных компаний не будут взыскивать налоговую и страховую задолженность. Господин Исламов подчеркнул, что далее постановления будут устанавливать условия для получения рассрочки. Замминистра также сообщил, что сейчас в красной зоне находятся 62 угольных предприятия, 20 из которых — приостановили добычу ископаемого, а 14 — приняли решение о ликвидации или консервации.

Дмитрий Исламов отметил, что если условия в отрасли будут такими же, как и в четвертом квартале прошлого года, то угольная промышленность будет развиваться по стресс-сценарию. По его словам, убыток угольной отрасли России в 2026 году может достигнуть 576 млрд руб.

Весной 2025 года правительство России утвердило общие меры поддержки угольной отрасли до 28 февраля 2026 года. Среди них — отсрочка по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику и скидки к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. По словам замминистра, отсрочку по НДПИ получили 138 российских компаний. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти продлили отсрочку по выплате налога для угольной промышленности до конца апреля.