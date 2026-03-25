Инвестиции в недвижимость в России сократились на треть в начале года

Объем вложений в жилую и коммерческую недвижимость в России по итогам первого квартала 2026 года снизился на 30% год к году и составил 99 млрд руб., подсчитали аналитики IBC Real Estate. По итогам всего года рынок может просесть еще сильнее: эксперты ожидают падение объема инвестиций на треть год к году, до 650–700 млрд руб.

Ключевыми причинами спада участники рынка называют дорогие и ограниченно доступные кредиты для девелоперов, а также нехватку качественных активов по приемлемым ценам. Дополнительное давление оказывает высокая база прошлых лет, когда значительная часть сделок была связана с продажей активов иностранных компаний. Кроме того, инвесторы все чаще переключаются на более доходные инструменты — банковские вклады и облигации.

На этом фоне структура инвестиций меняется. Вложения в площадки под жилую застройку, напротив, выросли на 26% — девелоперы активно скупают землю под будущие проекты в ожидании стабилизации спроса. В то же время инвестиции в коммерческую недвижимость резко сократились — вдвое за квартал, причем наиболее сильное падение зафиксировано в офисном, гостиничном и складском сегментах из-за роста издержек и слабой динамики арендных ставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги сторонятся стройки».