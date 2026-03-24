В Пулково сняли ограничения на полеты

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Аэрогавань ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 20:23 мск для обеспечения безопасности полетов. Как сообщал губернатор региона Александр Дрозденко, в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. Средства ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над регионом.

По данным Минобороны России, с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО сбили 42 беспилотника. Из них 19 — над Брянской областью, 10 — над Курской областью, по 5 — над Белгородской и Смоленской областями, 2 — над Калужской областью и один — над Воронежской областью.