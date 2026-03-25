Российский рекламный рынок в 2026 году замедлит рост до 24%

Объем российского рекламного рынка в 2026 году превысит 2 трлн руб., однако темпы его роста снизятся с 26% в 2025-м до 24%, прогнозируют в ГК Okkam. Замедление затронет и сегмент диджитал (с 8% до 5%), тогда как e-commerce и ритейл-медиа, оставаясь ключевыми драйверами, могут преодолеть отметку в 40% прироста против 57% годом ранее.

Телевизионная реклама сохранит динамику на уровне 10%, наружная реклама замедлится с 14% до 8%, радио ускорится до 4%. При этом на ТВ заметна доля Smart TV, а среди рекламы в мессенджерах трансформацию ускоряет замедление работы Telegram. Пресса второй год подряд не покажет роста.

Среди основных рисков для отрасли — ухудшение макроэкономической конъюнктуры, ужесточение регулирования и замедление роста онлайн-торговли. Эксперты отмечают дефицит качественного инвентаря в цифровой среде, насыщение крупных платформ и растущую требовательность бизнеса к измеримому результату рекламных вложений.

