Акции девелопера «Самолет» упали до исторического минимума

Акции девелоперской компании «Самолет» упали до исторического минимума после задержания бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. Это следует из данных портала Investing.com.

Стоимость ценных бумаг «Самолета» на пике упала на 5,64%, до 716,6 руб. за одну акцию. К 21:15 падение котировок замедлилось до 4,56%, акции торговались на уровне 724,8 руб.

Как стало известно «Ъ», рано утром 24 марта полиция задержала господина Малофейкина за организацию преступного сообщества (ОПС), обналичившего более 2 млрд руб. По данным правоохранительных органов, крупнейшими клиентами ОПС выступали компании, связанные с ГК «Самолет».

