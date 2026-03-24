Рентабельность ростовского АПК официально признана отрицательной

Рентабельность сельхозпредприятий Ростовской области в 2025 году рухнула в отрицательную зону — до минус 6,8%. Региональный минсельхоз в своем отчете зафиксировал этот показатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Волбушко, Коммерсантъ Фото: Сергей Волбушко, Коммерсантъ

По данным 2024 года этот показатель держался на 9,8%, а в 2023-м достигал 17,9%. Теперь он находится в отрицательных величинах. Аграрии столкнулись с опережающим ростом цен на удобрения, топливо и технику, которые обогнали подорожание готовой продукции.

Себестоимость 1 т пшеницы подскочила почти до 14 тыс. руб., а цена продажи составила всего 14,3 тыс. руб. Неурожай от возвратных заморозков и засухи сократил урожайность, а мировые цены на зерно надавили дополнительно. Выручка предприятий АПК региона сократилась на 23%, расходы на проценты по кредитам выросли на 69%, краткосрочные обязательства — на 31%. Банки выдали аграриям краткосрочных кредитов на 38,2 млрд руб. против 21,5 млрд руб. годом ранее — фермеры хватались за соломинку оборотных средств.

Зернопроизводители пострадали особенно сильно. Общая задолженность аграриев взлетела до 267,8 млрд руб., прибавив 52 млрд руб. за год. Минсельхоз уже в 2024 году признавал кризис — затраты на зерновые выросли на 35%, цены — лишь на 13%. В 2024 году рентабельность без субсидий составила 8% против 16% в 2023-м, с учетом господдержки — 9,8% против 18%. Подсолнечник также перестал быть выгодным: затраты +53%, цены +28,5%.

Эксперты винят высокие тарифы, налоги и импортозависимость техники. Без инвестиций отрасль теряет технологии, а рентабельность в 10–11% уже в 2024-м не покрывала даже реальную инфляцию, что усугубило ситуацию. На этом фоне в 2025 году рухнули продажи сельхозтехники, что ударило по крупнейшим производителям, включая «Ростсельмаш». Убытки провоцируют отток кадров, банкротства и сворачивание производства.

Станислав Маслаков