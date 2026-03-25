Спутники проверят на суверенность

Госкорпорация «Роскосмос» разработала методику оценки частных космических аппаратов, от которой будет зависеть их доступ к государственным контрактам на поставку данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Ключевыми критериями станут технологическая независимость от иностранных компонентов и защищенность информации. При этом ряд параметров — от требований к раскрытию документации до статуса уже работающих спутников — остается неопределенным.

Документ, опубликованный на портале проектов нормативных актов, вступит в силу 28 июня вместе с поправками к закону «О космической деятельности». Предложенная им методика вводит для частных аппаратов фактически новый фильтр допуска к рынку госзакупок. Результаты оценки, как отмечается в пояснительной записке, будут использоваться «Роскосмосом» при принятии решения о покупке данных ДЗЗ, то есть речь идет не о сертификации в классическом смысле, а о механизме отбора поставщиков.

Оценка строится на двух показателях. Первый — технологическая независимость: он должен отражать, способен ли спутник функционировать при внешнем ограничении доступа к иностранным технологиям. Формально показатель рассчитывается через несколько коэффициентов, но, по сути, сводится к трем вопросам: где собран аппарат, какой ракетой он выведен и — главное — где осуществляется полный цикл работы с данными. Ключевым условием становится возможность планирования съемки, передачи, хранения и обработки информации исключительно на территории РФ. При отсутствии такого контроля показатель обнуляется независимо от других параметров.

Второй показатель — защищенность информации. Здесь оценивается защита каналов управления спутником, передачи снимков и телеметрии. Обязательным условием становится соответствие криптографических средств требованиям ФСБ. В противном случае аппарат также получает нулевую оценку по этому блоку. Итоговый результат определяется как произведение двух показателей. Если он ниже 0,5, спутник считается критически зависимым от иностранных технологий или недостаточно защищенным и «Роскосмос» не сможет закупать у него данные.

Методика фиксирует несколько принципиальных требований. Во-первых, ключевым становится не столько происхождение компонентов, сколько контроль над данными и инфраструктурой. Во-вторых, отдельно учитываются права на программное обеспечение и место его разработки, что усиливает требования к технологическому суверенитету. В-третьих, вводится жесткая привязка к российской криптографии.

Формально новая методика реализует новые полномочия «Роскосмоса», закрепленные в законе. Фактически же она формирует правила доступа на рынок, где государственные органы становятся ключевым заказчиком данных ДЗЗ, а технологическая независимость и защита информации — основными условиями.

Вместе с тем некоторые вопросы остаются неурегулированными. Для прохождения оценки оператор должен предоставить в «Роскосмос» «комплект конструкторской документации, включая структуру аппарата и спецификации», что может затронуть коммерческую тайну. Кроме того, не определены порядок применения методики к уже выведенным на орбиту спутникам и сроки их возможной переоценки. “Ъ” обратился в «Роскосмос» за разъяснительным комментарием, но в госкорпорации оперативно ответить не смогли.

До недавнего времени основным источником данных ДЗЗ для государства оставалась собственная орбитальная группировка «Роскосмоса». К началу 2025 года она насчитывала около 12–15 основных аппаратов серий «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л», «Арктика-М», «Ресурс-П» и «Кондор-ФКА». Эти мощности не покрывали все потребности федеральных ведомств, что привело к закупкам данных у частных операторов.

В конце декабря 2025 года на орбиту были выведены три частных аппарата «Зоркий-2М» (принадлежат ГК «Спутникс», входит в АФК «Система»). В марте 2026 года компания запустила коммерческую подписку на снимки со своей группировки. К запускам в 2026–2027 годах готовятся аппараты компаний НПК БАРЛ и НТЦ «Модуль».

Дмитрий Сотак