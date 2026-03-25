«Петербургстрой» выходит на площадку Meltzer Hall

ООО «Петербургстрой» Олега Баринова вошло в качестве соинвестора в проект строительства элитного жилого комплекса Meltzer Hall, который на углу набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта возводит компания «Альфа Фаберже». Для завершения проекта, готового на 80%, требуется, по подсчетам сторон, около 1,8 млрд рублей. Планируется, что дом будет сдан в конце 2026 года.

Активная стадия строительства дома Meltzer Hall началась в 2021 году, однако в последние два года работы на объекте шли с большими задержками

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Активная стадия строительства дома Meltzer Hall началась в 2021 году, однако в последние два года работы на объекте шли с большими задержками

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

История участка на набережной реки Карповки, 27, лит. А, началась более десяти лет назад, когда территорию купил шведский девелопер Bonava. В 2020 году проект приобрела компания «Альфа Фаберже» Виталия Бахарева. Архитектурный проект был разработан «Студией 44» Никиты Явейна. В ходе реализации проекта со стороны Законодательного собрания Петербурга в адрес архитектурного облика здания не раз звучала критика. Активная стадия строительства началась в 2021 году, однако в последние два года работы на объекте шли с большими задержками.

«В условиях значительного роста стоимости строительных материалов и работ, а также повышения ключевой ставки Центрального банка РФ финансовая модель проекта потребовала корректировки»,— рассказали в «Альфа Фаберже».

Как говорят в компании, чтобы обеспечить завершение стройки в новых экономических условиях, девелопер и банк приняли решение о привлечении соинвестора, он же выступит и новым генеральным подрядчиком. Им стала компания «Петербургстрой» Олега Баринова. Господин Баринов подтвердил участие в проекте. На каких условиях входит «Петербургстрой» в проект, стороны не разглашают. Проектное финансирование осуществляет Сбербанк. Строительство будет завершено до конца 2026 года.

Как рассказали в «Альфа Фаберже», в здании продали уже четверть квартир. «Сейчас на перезапуске стройки застройщик рассчитывает вести продажи уже по новым рыночным ценам, а это в настоящее время от 600 тыс. рублей за квадратный метр»,— сообщили в компании.

Ольга Шарыгина, партнер и амбассадор Vertical Hotels, отмечает, что, как правило, в подобных случаях инвесторы чаще входят в проекты на более ранних стадиях, так как цена входа ниже. «Высокая степень готовности сокращает премию за риск»,— поясняет она. По мнению эксперта, сегодня можно выделить следующие формы входа: совместное предприятие (создание в долях или выкуп доли), некая форма займа (PPL — profit participance loan, договор займа) и договор соинвестирования. «У каждой формы есть свои плюсы и минусы, риски и цена»,— рассуждает госпожа Шарыгина.

Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, подсчитала, что по итогам 2025 года доля Петроградского района в структуре предложения первичного рынка элитного жилья Санкт-Петербурга составила 83% по количеству и 81% по площади экспонируемых лотов. Всего в продаже были представлены 14 элитных комплексов, два из которых — «Коллекционер» и «Визионер» — были выведены в продажу в 2025 году.

«Доля Петроградского района в структуре спроса на элитное жилье также существенно превышает доли двух других районов — Адмиралтейского и Центрального. Так, в 2025 году на Петроградский район пришлось 88% общего количества сделок, заключенных на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга в 2025 году»,— рассказала госпожа Ханбекова.

По ее словам, средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья Петроградского района по итогам 2025 года составила 884 тыс. рублей за квадратный метр. За год показатель увеличился на 14%.

Александра Хренкова