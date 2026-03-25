Россияне стали чаще сдавать на права с первого раза

В 2025 году доля успешно сданных экзаменов на водительские права достигла рекордных за последние годы показателей. По данным МВД, из 3,28 млн теоретических экзаменов с первого раза сдали 42,9%, а из 3 млн практических в городе — 19,5%, следует из статистики, полученной «Ъ» от министерства.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева связывает это с повышением уровня подготовки в автошколах, на которые в последнее время обрушилась критика и внимание надзорных органов. Также, по ее словам, граждане, зная о длинных очередях на пересдачу, стараются подготовиться основательнее с первого раза.

В то же время эксперт отмечает, что даже эти показатели нельзя назвать высокими: раньше теоретический экзамен с первого раза сдавали 80–90% кандидатов. Рост успешности в городе она также связывает с изменениями 2024 года, когда были увеличены допустимые штрафные баллы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дальнобойщики стали дефицитным товаром».