В Воронеже расширяется муниципальный приют для собак

Муниципальный приют для животных, расположенный в Воронеже на улице Балашовской, ищет подрядчика для обустройства вольеров. По техническому заданию требуется установить 172 утепленные будки для собак и 32 светодиодных прожектора. Начальная цена контракта составляет 18,1 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Деревянные будки высотой 85 см, длиной 105 см и шириной 75 см необходимо утеплить пенопластом, экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой. В наличии должна быть съемная крыша. Линейные стационарные прожекторы требуются мощностью от 10 до 20 Вт.

Заявки на участие в торгах принимают до 31 марта. Итоги аукциона подведут 2 апреля. Поставить оборудование необходимо в течение 90 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», о планах мэрии Воронежа на расширение участка и строительство дополнительных вольеров для муниципального приюта стало известно в конце лета прошлого года. На тот момент речь шла о нехватке 140 мест, а на содержании в приюте было около 300 животных.

