В Воронеже планируют расширить муниципальный приют для животных

Мэрия Воронежа рассматривает вопрос расширения участка и строительства дополнительных вольеров для муниципального приюта для животных. Об этом сообщила замглавы администрации Людмила Бородина на еженедельной планерке.

Как рассказала госпожа Бородина «Ъ-Черноземье», речь идет о нехватке 140 мест. Сейчас на содержании в приюте находится порядка 300 животных.

«Участок, за счет которого мы планируем расширение, еще не разграничен. Мы уже пообщались с представителями министерства имущественных и земельных отношений, и перевод участка в муниципальную собственность возможен»,— пояснила чиновник.

По словам мэра Сергея Петрина, строительство может начаться уже в зимнее время: «Есть возможность расширить территорию, в этот зимний период проведем эти мероприятия. В плановом порядке заложим средства на строительство дополнительных вольеров».

При этом, по словам госпожи Бородиной, работа с бездомными животными дает результаты. В городе на данный момент фиксируется порядка 1,5–3 тыс. безнадзорных животных, в прошлые годы их количество колебалось в пределах 4–4,5 тыс. В 2022-м году было отловлено 1 482 собаки, в 2024-м — 1 127.

Подрядчиком строительства муниципального приюта для животных выступило ООО «Стройполимермонтаж». Первоначально контракт был заключен на 116 млн руб., работы должны были завершиться до декабря 2022 года. Затем сроки продлили на год, а цену повысили на 30% из-за удорожания стройматериалов и работ — до 150 млн руб. Подрядчик не завершил строительство в обозначенный срок. Ему было уплачено 132 млн руб. за выполненный объем работ, контракт расторгли. В декабре 2023 года управление строительной политики заключило контракт на сумму 18,7 млн руб. с ООО «Регионтехстрой» для завершения строительства приюта.

В апреле Контрольно-счетная палата обнаружила, что цена основного контракта на строительство объекта оказалась завышена на 4,7 млн руб.

Ульяна Ларионова