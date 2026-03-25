Опять 25 мегаватт

Минэнерго предлагает снизить предел мощности электростанций для выхода на оптовый рынок с 25 МВт до 5 МВт, сообщили “Ъ” в министерстве. Инициатива, по оценке регулятора, могла бы затронуть около 6 ГВт генерации, работающей на розничном энергорынке. Это позволит равномерно распределить ценовую нагрузку на потребителей оптового рынка и обеспечить развитие и энергобезопасность отдельных регионов: Дальнего Востока, Крыма, Калининградской области, новых территорий, считают в министерстве. Ранее Минэнерго предложило вывести на оптовый рынок возобновляемую генерацию свыше 5 МВт, чтобы в том числе снизить нагрузку на сетевые компании (см. “Ъ” от 17 марта).

Сегодня все станции мощностью свыше 25 МВт обязаны продавать электроэнергию на оптовом энергорынке. Снизить порог для участия в нем Минэнерго предлагает не впервые, и ранее инициатива сталкивалась с критикой других регуляторов. На розничном рынке, как правило, работают собственная генерация промышленных потребителей и часть ТЭЦ. При этом ценообразование на этих рынках отличается: некоторым станциям экономически выгоднее работать на рознице, в том числе за счет возможности заключать договоры поставки с потребителями напрямую. Такие станции также не участвуют в конкурентном отборе мощности, который уже разыгран до 2029 года. При этом есть ряд электростанций свыше 25 МВт, которые работают на розничном рынке без разрешения «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

В Минэнерго заявили “Ъ”, что вывод на оптовый рынок данной категории генерации, а также тех объектов, которые сейчас в нарушение законодательства функционируют в розничном рынке, мог бы снизить совокупные затраты всех потребителей более чем на 2%. Кроме того, на оптовом рынке функционирует система экономического стимулирования к выполнению команд «Системного оператора», поэтому переход генерации из розницы повысит уровень надежности, наблюдаемости и управляемости единой энергосистемы.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что не поддерживают инициативу, так как ужесточение требований будет сдерживать развитие распределенной генерации, но нужно создавать экономические условия, при которых потребители смогли бы реализовывать проекты строительства генерации для собственных потребностей и иметь прозрачные условия обмена услугами с энергосистемой.

По оценке «Сообщества потребителей энергии», распределить на розничных потребителей удастся всего лишь 3–5% из общего объема надбавок, или 17,7 млрд руб. в годовом выражении. При этом снижение порога для обязательной работы на опте потребует ежегодно порядка 96–100 млрд руб. дополнительных затрат экономики, включая около 38,8 млрд руб. прироста сетевых платежей. Затраты 329 розничных станций общей мощностью 4,79 ГВт, в том числе около 1,37 ГВт региональных ТЭЦ, начнут «встраиваться» в цену мощности и цену замыкания на рынке на сутки вперед, без улучшения режимов работы энергосистемы, подсчитали в ассоциации. В предлагаемых условиях локальная генерация вместо оптового рынка скорее будет переходить в островной режим работы: затраты на такую перенастройку сопоставимы с годовой нагрузкой от инициативы, а срок окупаемости составит около года. В ассоциации считают, что двигаться следует в обратную сторону и увеличивать порог для розничной генерации до 100–120 МВт, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в энергосистему, повысить ее устойчивость и снизить тарифно-ценовую нагрузку на экономику.

Расходы потребителей с собственными электростанциями увеличатся за счет оплаты перекрестного субсидирования (в цене на мощность и в тарифах на услуги по передаче), что приведет к дополнительному витку роста цен и тарифов на электроэнергию, считают в Ассоциации малой энергетики. Усиление стимулов для перехода потребителей на автономное энергоснабжение может привести к рискам децентрализации и фактического распада единой энергосистемы, добавляют там. Введение обязанности для собственников электростанций совокупной мощностью (например, 10 ГВт) покупать электроэнергию только на оптовом рынке приведет к росту расходов потребителей на энергоснабжение примерно на 300 млрд руб. в год.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что издержки розничных генераторов по сравнению с крупными ТЭС, как правило, выше и их безубыточная деятельность на оптовом рынке возможна только в вынужденном режиме, поэтому для большинства из них перевод на опт будет равносилен решению о выводе из эксплуатации. Розничная генерация также несет на себе часть тепловой нагрузки, потребуется оперативное строительство тепловых пунктов, что приведет к росту тарифа на тепло, отмечает эксперт. По его словам, половина из 6 ГВт мощностей не имеет технических возможностей для участия на оптовом рынке, поэтому без существенных дополнительных затрат интегрировать будет возможно от 2 ГВт до 3 ГВт мощностей, но эта генерация сможет работать безубыточно только с более высокой ценой. На розничном рынке функционирует порядка 11 ГВт генерации, единичная установленная мощность которых превышает 25 МВт, около 6 ГВт из них работают без подтверждения от регуляторов права участия в розничных рынках. «Вовлечение таких потребителей на оптовый энергорынок повлияло бы на одноставочную цену сильнее, чем снижение порога участия»,— считает эксперт.

Анна Тыбинь