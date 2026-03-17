Ветряк перемен

Минэнерго рассматривает возможность снизить для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) порог выхода на оптовый энергорынок с 25 МВт до 5 МВт. Это должно снизить затраты сетевых организаций на покупку электроэнергии ВИЭ для компенсации потерь. Участники рынка считают, что в таком случае для действующих и отобранных проектов необходимо найти механизм возврата инвестиций, иначе проектные компании могут обанкротиться.

Инвесторы в зеленую энергетику и Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) предлагают пересмотреть инициативу, которая предусматривает снижение порога по выходу объектов ВИЭ на оптовый энергорынок с 25 МВт до 5 МВт. Такой пункт содержится в законопроекте о создании института развития «Росэнергопроект».

На оптовом и розничном энергорынке действуют разные программы поддержки ВИЭ. Одно из ключевых отличий — на розничном рынке сетевые организации обязаны покупать электроэнергию от ВИЭ в целях компенсации потерь в сетях — разницы между объемом электроэнергии, поступившей в сеть, и объемом, поставленным потребителям.

Цены на электроэнергию для таких станций формируются по итогам региональных конкурсов и гарантируют возврат инвестиций в строительство в течение 15 лет. Но выработка ВИЭ не должна превышать 5% всего объема потерь в регионе.

Затраты сетевой организации на компенсацию потерь должны включаться в тариф на услуги по передаче электроэнергии и транслироваться на всех потребителей в регионе. Но это не должно приводить к росту тарифа на передачу сверх предельных уровней без согласования с ФАС, поэтому местные регуляторы не всегда согласовывают другие затраты сетей для компенсации потерь.

Введение требования об обязательном выходе на оптовый рынок ВИЭ-генерации от 5 МВт избыточно при существующем регулировании, считают в АРВЭ.

Норма законопроекта, отмечают в ассоциации, применима как для действующей розничной возобновляемой генерации мощностью от 5 МВт, так и для отобранной в рамках конкурсных отборов.

Вывод на оптовый рынок фактически будет означать отмену результатов проведенных ранее отборов и принятых тарифных решений. Без введения альтернативного порядка возврата инвестиций на оптовом рынке реализация нормы приведет к банкротству проектных организаций, предупреждают в ассоциации.

Основные сложности в части функционирования ВИЭ на розничном рынке возникают у сетевых компаний.

По контуру «Россетей» ежегодно идет прирост затрат на покупку электроэнергии у ВИЭ для компенсации потерь, плановые расходы на 2026 год превышают 2,5 млрд руб., стоит учитывать и тарифную недорегулированность в сетевом комплексе, говорил глава департамента по нормативно-правовой работе «Россетей» Александр Коротенко в феврале. По его словам, компания предлагает снизить планку с 25 МВт до 5 МВт для новых проектов ВИЭ, чтобы те уже становились участниками оптового энергорынка.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что актуальная версия законопроекта сохраняет такое правило для ВИЭ.

Сейчас Минэнерго с отраслевым сообществом прорабатывает совершенствование вариантов поддержки отрасли ВИЭ без необходимости использования средств регулируемых сетевых организаций, нуждающихся в финансировании для улучшения надежности электроснабжения и реализующих системообразующие проекты.

Если такой механизм трансформации поддержки будет разработан, он найдет свое отражение в законопроекте.

В «Хевел» сообщили “Ъ”, что предлагаемые изменения несут серьезные риски для инвесторов действующих проектов, которые были построены по механизму возврата инвестиций на розничном рынке, а также перспективных проектов, отобранных на конкурсных отборах и находящихся в стадии реализации.

В «Росатом Возобновляемая энергия» также считают, что заложенная в законопроекте инициатива требует дополнительного обсуждения и проработки.

Николай Саламов из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, ссылаясь на данные АРВЭ, указывает, что на начало 2026 года суммарная мощность солнечных электростанций составляет 2,62 ГВт.

Из них на розничный рынок приходится 0,47 ГВт, в части ветроэлектростанций — 2,97 ГВт и 0,1 ГВт соответственно.

С учетом обсуждения мер по предотвращению энергодефицита, а именно возможности строительства потребителями генерирующих объектов мощностью более 25 МВт без необходимости поставки электроэнергии на оптовый рынок, инициатива, направленная на снижение порога вывода ВИЭ на оптовый рынок до 5 МВт, требует дополнительного обсуждения, считает аналитик.

Анна Тыбинь