Облицовку станций метро «Богатырская» и «Каменка» выполнит АО «АКС» за 1,5 млрд рублей

Компания АО «АКС» стала победителем конкурса на облицовку натуральным камнем строящихся станций метро «Богатырская» и «Каменка», предложив цену около 1,5 млрд рублей. Второе место занял крупный петербургский подрядчик АО «ПО «Возрождение». Это один из первых многомиллиардных тендеров на развитие петербургского метрополитена в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект входного павильона станции метро «Каменка»

Проект входного павильона станции метро «Каменка»

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит выполнить архитектурную отделку пассажирской зоны, облицовку наземных сооружений, вентиляционных киосков, лестниц и пандусов с использованием гранита и керамогранита. К работам на «Богатырской» необходимо приступить 1 декабря 2026 года, на «Каменке» — с 1 августа 2027 года. Договор с подрядчиком пока не заключен, объем и виды работ могут уточняться генподрядчиком по ходу строительства.

Согласно открытым данным, выручка АО «АКС» на конец 2024 года составила 782,7 млн рублей, чистая прибыль — 11,7 млн рублей. По данным системы «Контур.Фокус», владельцы компании скрыты, однако на март 2023 года учредителем значилось АО «Компакт». Эта структура участвовала в строительстве терминала «Юг-2» в порту Усть-Луга, реконструкции «Пулково», а также выполняла работы на станциях метро «Чкаловская», «Волковская» и «Бухарестская».

Андрей Маркелов