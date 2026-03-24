Шойгу: конфликт на Ближнем Востоке угрожает торговым маршрутам

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает мировой торговле и безопасности. По его словам, Россия готова способствовать его преодолению совместно со странами Глобального Юга. Такие заявления господин Шойгу сделал на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем.

«Затянувшаяся вооруженная конфронтация угрожает региональным и глобальным торговым маршрутам, продовольственной безопасности, энергетическим рынкам, усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки», — заявил Сергей Шойгу (цитата по «РИА Новости»). По его словам, государства Юго-Восточной Азии уже пострадали из-за блокады Ормузского пролива и сбоев в поставках энергоресурсов.

Секретарь Совбеза РФ сообщил, что Россия готова совместно с Вьетнамом и другими странами Глобального Юга предпринимать усилия для преодоления «авантюры, развязанной в очередной раз западниками для достижения своих узкокорыстных целей».

На той же встрече господин Шойгу отметил, что перспективы прекращения конфликта на Ближнем Востоке пока не просматриваются.

22–24 марта премьер-министр правительства Вьетнама находится в России с официальным визитом. Сегодня он также провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.