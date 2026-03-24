Ростовская область сократила производство лука на фоне роста рынка РФ

Производство репчатого лука в России в 2025 году почти не изменилось, но для Ростовской области прошлый сезон оказался неудачным на фоне усиления конкуренции со стороны других южных регионов, следует из данных «АБ-Центра» и Росстата.

Всего сельхозорганизации и КФХ в 2025 году собрали 1,255 млн т репчатого лука, что лишь на 0,5% больше показателя 2024 года. Хозяйства населения нарастили сборы заметнее: плюс 1,7%, до 508 тыс. т. Совокупный валовой сбор лука во всех категориях хозяйств увеличился на 0,9% и достиг 1,763 млн т, что позволяет удерживать высокий уровень самообеспечения внутреннего рынка.

Ключевые изменения пришлись на региональную структуру производства. Абсолютным лидером стала Астраханская область: на нее пришлось 39,6% всех промышленных сборов, или 497,2 тыс. т, что на 11,7% больше, чем годом ранее. В пятерку крупнейших производителей также вошли Саратовская область и Краснодарский край. В последнем сбор репчатого лука в промышленном секторе вырос сразу на 30% и достиг рекордных 51,3 тыс. т, что усилило роль региона как поставщика для юга и центра страны.

На этом фоне Ростовская область, традиционно занимающая заметную долю на рынке, сократила показатели. По данным аналитиков, валовой сбор репчатого лука в промсекторе региона снизился на 6,7% к 2024 году. Волгоградская область, еще недавно входившая в число основных производителей, также показала спад на 6%. В результате центр тяжести производства лука сместился в сторону Астраханской области и усилившего позиции Краснодарского края, а доля Ростовской области на рынке сократилась.

Участники рынка связывают динамику с ростом стоимости ресурсов, подорожанием логистики и конкуренцией за орошаемые площади со стороны более маржинальных культур. Часть производителей, в том числе в Ростовской области, перераспределяет посевы в пользу томатов и бахчевых. Дополнительным фактором стала волатильность цен: после резкого роста оптовых цен в начале 2025 года хозяйства, ориентировавшиеся на сохранение высокой маржи, в конце сезона столкнулись с охлаждением спроса и снижением доходности, что, по оценкам аналитиков, могло повлиять на планы по расширению посевов под урожай 2026 года.

Станислав Маслаков