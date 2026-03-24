«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в России в 2025 году

Южнокорейский триллер «Игра в кальмара» возглавил рейтинг 100 самых популярных сериалов в России, составленный компанией «Медиалогия». Второе место занял американский фантастический проект «Очень странные дела», третье — российский детектив «След».

В первую десятку также вошли отечественные комедии «Папины дочки», «Универ» и «Ландыши», турецкая мелодрама «Зимородок», российские драма «Аутсорс», детектив «Первый отдел» и триллер «Фишер».

Во вторую десятку попали турецкие драмы «Клюквенный щербет» и «Далекий город», американские проекты «Декстер», «Симпсоны» и «Ходячие мертвецы», а также российские сериалы «Тайны следствия», «Лихие» и «Метод».

«Медиалогия» составила рейтинг впервые, использовав комплексную методику. При расчете учитывались 19 параметров, включая поисковые запросы, реальное время просмотра на телевидении и онлайн-платформах, а также активность обсуждения в соцсетях и СМИ. Ключевой метрикой стали минуты просмотра, что позволило оценить не просто интерес, а глубину вовлеченности аудитории. Аналитики изучили более 1 тыс. сериалов, выходивших в 2025 году. В рейтинг вошли новые сезоны и франшизы различных жанров, включая анимацию, за исключением проектов для детей.