В Новосибирской области завершили изъятие скота

Власти Новосибирской области завершили изъятие животных в очагах заражения пастереллезом, рассказали в пресс-службе региона. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что все очаги в регионе ликвидированы.

«Новых случаев заболевания животных пастереллезом в регионе не фиксируется уже 19 дней», — сообщили представители региона. По их словам, распространение инфекции удалось остановить в короткие сроки и на весьма ограниченной территории.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы. «Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу в Новосибирской области», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов сообщил, что сроки снятия карантинных мер будут зависеть от темпов реализации комплекса противоэпизоотических мер.

В пресс-службе Новосибирской области отметили, что компенсации и соцвыплаты были направлены уже 228 семьям. Их общая сумма составила 76 млн рублей. Кроме того, желающим восстановить поголовье скота власти компенсируют до 50% стоимости животных, сообщили в пресс-службе.

В прошлом месяце власти Новосибирской области заявили, что выявили случаи заражения пастереллезом у скота. 16 февраля в регионе ввели режим ЧС, у жителей стали принудительно конфисковывать животных. Власти начали выплачивать до 1 млн рублей компенсаций за изъятый скот.