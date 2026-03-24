Рекламный рынок Петербурга в 2025 году вырос на 3% в традиционных сегментах

Рекламный рынок Петербурга в традиционных сегментах (телевидение, реклама, радио) по итогам 2025 года достиг 13,5 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург». Однако годовой прирост составил лишь 3%, что отражает общероссийскую тенденцию к замедлению после двузначных темпов роста в предыдущие годы. Полную картину по городу на Неве в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) пока оценить не могут — подсчеты по сегментам «Онлайн-видео», «Издательский бизнес» и «Интернет-сервисы» остаются незавершенными. При этом Петербург сохранил первое место по объему рекламы среди региональных рынков, хотя по динамике опустился на пятую строчку.

В целом по стране региональный рекламный рынок превысил 125 млрд рублей, показав символический рост в 1%. Общероссийский же объем так и не достиг отметки в 1 трлн рублей, остановившись на уровне 980 млрд рублей (+8,5%). Как отметил вице-президент АКАР Сергей Веселов, после успешного 2023–2024 годов, когда рынок вырос более чем на 60%, ожидания на 2025-й были оптимистичными, но охлаждение перегретой экономики и замедление роста ВВП до 1% неизбежно сказались на потребительском секторе и обслуживающей его рекламной индустрии. Наиболее высокую динамику среди сегментов показали «Интернет-сервисы» (+9%), «Видео» (+10%) и Out of Home (+12%), тогда как «Аудио» и «Издательский бизнес» ушли в минус.

Эксперты называют 2025 год периодом сдержанного роста после бурного восстановления. По словам гендиректора диджитал-компании Hint Александры Дробышевой, реальные объемы шире статистики АКАР, поскольку часть инвестиций, особенно в influencer-маркетинг, остается за рамками подсчетов. В 2026 году, прогнозируют участники рынка, замедление продолжится под влиянием макроэкономических факторов и удорожания размещений, а фокус рекламодателей сместится на эффективность и прозрачность вложений. Дополнительным вызовом для digital-сегмента может стать блокировка Telegram — площадки, имеющей ключевое значение для рынка интернет-рекламы.

Андрей Маркелов