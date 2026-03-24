«Белогорье» проиграло новосибирскому «Локомотиву» на выезде в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» проиграл «Локомотиву» из Новосибирска в первом матче четвертьфинала Суперлиги. Матч прошел в Новосибирске 24 марта и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев (24:26, 25:19, 25:16, 25:22).

Фото с матча «Белогорья» и «Локомотива» 24 марта

Фото с матча «Белогорья» и «Локомотива» 24 марта

Фото: ВК «Белогорье»

В конце недели — 28 марта в Туле пройдет ответная встреча «Белогорья» с «Локомотивом». Матч начнется в 18:00.

В предыдущем матче «Белогорье» также уступило «Динамо-Урал» в пяти сетах. Игра проходила в Туле 20 марта и завершилась со счетом 2:3 не в пользу белгородцев.

Хозяева площадки выиграли первую партию, однако уфимцы сравняли счет во втором сете. Третью партию «Белогорье» вновь забрало в свою пользу, но соперник ответил победой в четвертой. Решающая пятая партия осталась за гостями

Егор Якимов