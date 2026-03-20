«Белогорье» уступило «Динамо-Урал» в пяти сетах в квалификационном раунде

Волейбольный клуб «Белогорье» потерпел поражение от «Динамо-Урал» из Уфы в первом этапе плей-офф Суперлиги. Матч прошел в Туле 20 марта и завершился со счетом 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 23:25, 10:15).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Хозяева площадки выиграли первую партию, однако уфимцы сравняли счет во втором сете. Третью партию «Белогорье» вновь забрало в свою пользу, но соперник ответил победой в четвертой. Решающая пятая партия осталась за гостями.

Ульяна Ларионова