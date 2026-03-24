Петербургского провайдера оштрафовали за обход блокировки YouTube

Мировой суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 250 тыс. руб. интернет-провайдеру ООО «Тинко» за нарушение правил пропуска трафика. Компания допустила доступ клиентов к видеохостингу YouTube в обход технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что это первый подобный случай привлечения к ответственности по данной статье за последние два года.

По данным суда, на сети связи провайдера были установлены необходимые средства для фильтрации трафика. Однако Центр мониторинга зафиксировал, что доступ к YouTube сохранялся, а сессии на ТСПУ отсутствовали. Таким образом, трафик проходил в обход установленной системы, что является нарушением закона.

Суд учел принцип справедливости и снизил штраф ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи (от 500 тыс. до 1 млн руб.). Ограничения работы YouTube в России действуют с июля 2024 года. Власти объясняли их многочисленными нарушениями российского законодательства со стороны платформы.