В Новошахтинске директор муниципального учреждения подозревается в краже 18 млн рублей

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело против руководителя бюджетной организации в Новошахтинске, сообщила пресс-служба ведомства.

Вторым отделом по особо важным делам следователи обвиняют его по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Мужчина занимает пост директора муниципального учреждения, которое занимается инженерно-техническим проектированием.

С 2023 по 2024 год подозреваемый организовал хищение бюджетных средств на пяти муниципальных контрактах. Он лично внес незаконные изменения в проектно-сметную документацию и применил завышенные коэффициенты оплаты производственных работ. Эти манипуляции позволили подрядчикам получить лишние деньги из казны. В итоге Ростовская область и администрация Новошахтинска потеряли свыше 18 млн руб.

Следователи собрали обширную доказательственную базу. Они задержали фигуранта, и суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обыски прошли на работе и дома у подозреваемого совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Там изъяли финансово-хозяйственную документацию, ключевую для дела.

Правоохранители продолжают следственные действия для закрепления улик. Они проверяют все обстоятельства махинаций с контрактами и устанавливают возможных соучастников. Инцидент подчеркивает проблемы с контролем за бюджетными расходами в муниципальных учреждениях Ростовской области.

Новошахтинск, промышленный город на юге региона с населением около 100 тысяч человек, часто фигурирует в делах о коррупции в сфере строительства и проектирования. Расследование обещает вскрыть детали схемы и наказать виновных, чтобы вернуть средства в бюджет.

Станислав Маслаков