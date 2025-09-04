Елецкий рудник «Горняк» взыскал 148 млн с белорусского металлургического завода

Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил требования местного ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» («Горняк») к ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"». Это следует из картотеки арбитражных дел. Речь идет о взыскании 148,1 млн руб. задолженности и пени по договору поставки.

«Горняк» обратился в арбитраж в марте 2025 года. Согласно иску, в январе 2024 года компании заключили контракт на поставку известнякового щебня. Елецкий рудник выполнил обязательства, но белорусские партнеры не рассчитались вовремя и в полном объеме. Липецкая компания направила претензию с требованием заплатить необходимую сумму, но металлургический завод не сделал этого.

По данным Rusprofile, ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» («Горняк») было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в ноябре 2013 года. Основной вид деятельности — добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Уставный капитал — 5 млн руб. Директор — Сергей Подколзин. По 50% долей общества принадлежат Леониду Джанлатяну и Павлу Рогачкину. Выручка в 2024 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 316 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1 млрд и 249 млн соответственно. По данным Kartoteka.ru, ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"» было зарегистрировано в Беларуси в апреле 1991 года. Уставный капитал — 6,7 млрд белорусских руб.

Летом 2024 года липецкий арбитраж удовлетворил иск «Горняка» о взыскании с белорусского металлургического завода 2,8 млн руб. задолженности по еще одному договору поставки известкового щебня.

Алина Морозова