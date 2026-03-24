Лучший бомбардир в истории «Атлетико» Гризманн переходит в клуб MLS «Орландо»

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Орландо Сити» подписал контракт с игроком сборной Франции Антуаном Гризманном. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

Текущий сезон 35-летний Гризманн доиграет в составе мадридского «Атлетико», лучшим бомбардиром которого он является. За испанский клуб француз провел 488 матчей и забил 211 голов. Вместе с «Атлетико» Гризманн стал победителем Лиги Европы, завоевал Суперкубок Испании и Суперкубок UEFA.

«Я с нетерпением жду момента, когда Орландо станет моим новым домом. Очень хочу увидеть болельщиков, прочувствовать атмосферу стадиона и сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться больших успехов»,— приводит слова футболиста пресс-служба «Орландо Сити».

Помимо «Атлетико», Антуан Гризманн также представлял «Реал Сосьедад» и «Барселону». В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года, а через четыре года стал серебряным призером мирового первенства.

Таисия Орлова