Иск о конфискации имущества бывшего вице-губернатора Миньковой рассмотрят в закрытом режиме

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит дело об обращении в доход РФ имущества бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и связанных с ней лиц в закрытом режиме, сообщает ТАСС. Это связано с соблюдением прав и интересов ее несовершеннолетних детей.

Соответствующее ходатайство стороны защиты удовлетворил судья. Представитель обвинения не стал возражать, отметив, что на заседании рассмотрят документы под грифом «для служебного пользования» и содержащие банковскую тайну сведения.

По версии Генпрокуратуры, во время работы в должности вице-губернатора Анна Минькова приобрела имущество, стоимость которого сильно превышала ее легальные доходы. Экс-чиновница, курировавшая социальные вопросы, оказалась теневым владельцем трех домов, четырех квартир и 7 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, а также шести автомобилей, среди которых — Jaguar F-Pace и Toyota Highlander.

Как утверждает обвинение, активы с целью их сокрытия от контроля госпожа Минькова зарегистрировала на родственников. Помимо Миньковой, в деле еще пять ответчиков: Вадим и Иван Миньковы, Александр и Владимир Мочаловы, Светлана Двадненко. Генпрокуратура запросила конфискацию 21 объекта движимого и недвижимого имущества рыночной стоимостью 338,6 млн руб.

В январе Анне Миньковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас она находится под домашним арестом. В марте ФСБ инициировала уголовное преследование главы Минздрава Краснодарского края Евгения Филиппова. Источники «Ъ» в силовых структурах не исключают, что дело связано с расследованием в отношении госпожи Миньковой.

