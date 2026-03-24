Экологические службы Петербурга за неделю собрали около 156 тонн опасных отходов

Экологические службы Санкт-Петербурга за неделю собрали порядка 156 тонн опасных отходов. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

С 16 по 22 марта городские аварийные экологические службы приняли 511 сообщений от жителей. Специалисты ГБУ «Экострой» выполнили 33 выезда, в том числе 31 — на ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. По итогам работ было собрано 0,2 кг ртутьсодержащих отходов и 1 медицинский термометр.

Кроме того, суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн» за неделю 6 раз выезжали на проверку сообщений о нефтеразливах. Активной пеной обработали Неву в районе Свердловской набережной и Троицкого моста, а также Большую Невку в районе первых двух пролетов Ушаковского моста со стороны Ушаковской набережной. По остальным адресам следов нефтепродуктов не обнаружили.

Основной объем опасных отходов — 155,6 тонны — приняли от горожан в рамках системы сбора опасных отходов. На утилизацию и обезвреживание направили 147,6 тонны автомобильных покрышек, 2,7 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 1,9 тонны бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 1,3 тонны бытовой химии и химических отходов, а также другие виды опасных отходов. При работах по ликвидации загрязнений и засорения водных объектов вывезли 20 кубометров отходов.

