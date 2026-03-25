Служить был рад

В традициях русского театра — служить не только Мельпомене, но и государству. С таким напутствием выступила 24 марта спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече с театральными деятелями. Те в ответ поделились не только примерами своего служения Родине, в том числе на ниве поддержки специальной военной операции (СВО), но и весьма неожиданными проблемами вроде дефицита пуантов.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Это разговор о взаимоотношениях власти и деятелей культуры. Недавно в МХТ я посмотрела спектакль "Кабала святош" — он тоже об этом»,— сразу обозначила тему встречи Валентина Матвиенко, заодно блеснув знанием текущего репертуара. Дата мероприятия, по ее словам, выбрана неслучайно: в преддверии Дня работников культуры (25 марта) и Международного дня театра (27 марта). А еще в этом году отмечается множество юбилеев, среди которых 250-летие Большого театра и 270-летие Александринского, напомнила спикер. «Это, между прочим, больше, чем возраст некоторых государств, которые пытаются учить весь мир, как им жить»,— подметила она, вероятно намекая на США с их грядущим 250-летием независимости.

«В России отношение к театральным деятелям всегда было особенным,— продолжила госпожа Матвиенко.— Только у нас принято говорить, что в театре не работают, а служат. Это служение не только Мельпомене (древнегреческая муза, покровительница театра.— “Ъ”), но и своей стране. Наш театр всегда был сопричастен судьбе Родины». В качестве примера экс-губернатор Санкт-Петербурга привела театры блокадного Ленинграда, продолжавшие давать спектакли, несмотря на голод и бомбежки, и фронтовые бригады артистов. «Показательно, что, когда в недружественных странах началась русофобская кампания, первыми под удар попали деятели культуры, русскоязычные театры»,— напомнила она, завершив свою речь словами Николая Гоголя: «Театр — это кафедра, с которой можно сказать миру много добра».

Сказать что-то доброе с кафедры Совфеда первой вызвалась министр культуры Ольга Любимова. Она сообщила, что ее министерство сейчас придает особое значение росту доли спектаклей, положенных на современный драматургический материал. Для этого в прошлом году Минкультом был запущен Всероссийский конкурс постановок по произведениям современных драматургов, и 8 из 17 спектаклей, получивших по его итогам господдержку, были посвящены событиям СВО.

Следующим на трибуну вышел Владимир Машков — актер, режиссер и глава Союза театральных деятелей (СТД), который в 2026-м тоже отмечает юбилей (150 лет). Он доложил, что СТД полностью включен в повестку СВО и даже учредил ведомственную награду «Спасаем Веру и Отечество». А присутствующим на встрече сенаторам господин Машков предложил возродить практику времен Великой Отечественной войны, когда при Всероссийском театральном обществе была организована дирекция фронтовых бригад. Сегодня тоже есть множество коллективов, готовых выступать в госпиталях и в местах дислокации бойцов близ фронта, но они нуждаются в разработке «единого окна», откуда смогут получить координаты и гарантии безопасности, пояснил глава СТД.

А вот выступление и. о. ректора Севастопольской академии хореографии, в прошлом прима-балерины Большого театра Марии Александровой оказалось не столь оптимистичным. Как выяснилось, ее воспитанницы испытывают острый дефицит пуантов: из-за прекращения зарубежных поставок академия была вынуждена перейти на отечественного производителя. «Но в реестре госзакупок нет ни одной компании по производству пуантов. Их и в мире не так-то много»,— пожаловалась госпожа Александрова. Пуанты не могут быть восстановлены, а после использования утилизируются, как врачебные маски и перчатки, провела она небольшой ликбез для сенаторов: «И вообще пуанты — это основной инструмент квалификации балерины. Мы не должны думать о том, где их взять и как подштопать».

«Это одно из ваших лучших выступлений!» — восторженно отозвалась Валентина Матвиенко и немедленно поручила разобраться в ситуации председателю комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Короткую речь, почти уложившуюся в пять минут, прочел худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, назначенный в начале марта еще и и. о. главы МХАТ имени Горького. Большая часть его выступления была посвящена детскому театру. А вот назначенный с ним в один день на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский в обсуждении так и не поучаствовал, ограничившись задумчивым созерцанием происходящего. Не вышел на трибуну и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, известный еще и как режиссер-постановщик нескольких опер в разных российских театрах. Но финальные слова Валентины Матвиенко в полной мере касались и его: «Вы делаете огромное, великое дело!»

Степан Мельчаков