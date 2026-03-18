Летом Сарапул начнет принимать туристические теплоходы

Сарапул снова начнет принимать туристические теплоходы летом 2026 года. Об этом сообщил мэр города Виктор Шестаков в Telegram.

«В 2025 году мы столкнулись с ситуацией, когда туристические теплоходы не могли заходить в Сарапул. Причина — техническое состояние причальной стенки. Сезон был фактически потерян»,— написал господин Шестаков в социальных сетях.

В настоящее время на территории Сарапула строится модульный причал, который сможет принимать как маломерные суда, так и круизные теплоходы. На 2026 год запланировано более 100 судозаходов, в основном туристических теплоходов. Также в графике будут скоростные «Метеоры» из Татарстана и Пермского края.

Напомним, власти Сарапула направили 68 млн руб. на изготовление, доставку и установку причала для маломерных и круизных судов на набережной. По условиям контракта, работы должны завершиться до 4 июня текущего года. Отмечается, что новый причал должен обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров с маломерных и круизных судов, включая суда на подводных крыльях типа «Метеор».

Анастасия Лопатина