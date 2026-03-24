Начальник службы закупок зерна «Макфы» Тофан ушел на СВО

Начальник службы закупок зерна «Макфы» Иван Тофан отправился в зону проведения спецоперации на Украине, сообщили ТАСС в Центральном районном суде Челябинска. Он проходит по делу о покушении на взятку в особо крупном размере.

В конце февраля на СВО ушел сообщник господина Тофана — директор по закупкам и снабжению компании «Макфа» Владлен Паршин.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го Иван Тофан и Владлен Паршин планировали получить 16 млн руб. от коммерсанта за подписание контрактов на поставку пшеницы. После получения первой части суммы обоих задержали.