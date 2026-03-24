Умер итальянский певец и автор песен Джино Паоли

Итальянский певец и автор песен Джино Паоли умер в возрасте 91 года, сообщает AFP со ссылкой на семью исполнителя. Он написал песни «Il cielo in una stanza», «Che cosa c'», «Senza fine» и «Sapore di sale». Первая была написана в 1960 году для одноименного альбома певицы Мины и стала одним из самых продаваемых ее синглов.

Джино Паоли был центральной фигурой в «Генуэзской школе» авторов песен, наряду с Фабрицио Де Андре и Луиджи Тенко. Они вдохновлялись французским шансоном и философией экзистенциализма.

В 1987 году Джино Паоли был избран в депутатскую палату от Итальянской коммунистической партии. Он оставил политику в 1992 году, чтобы продолжить музыкальную карьеру. В 1963 году совершил попытку самоубийства, но выжил — пуля застряла в перикарде, окружающем сердце.